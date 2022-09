10'un iyiliği için... Jesus'un Arda'yı neden oynatmadığı belli oldu

Milliyet Gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka, Süper Lig'de 7'nci haftanın maçlarının tamamlanması sonrası değerlendirmelerde bulundu. Büyüka, sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un Arda Güler planını anlattı. İşte Şansal Büyüka'nın 'Dobra Dobra' köşesinde yazdığı haftanın değerlendirmesinden satır başları...

Fenerbahçe ’ye gönül veren milyonlar, Jorge Jesus’a "Thank you Mr. Jesus" diyorlar. Takımı ayağa kaldırdığı, Süper Lig’e futbol keyfi kattığı için; futbolcu yok, Fenerbahçe var anlayışını yerleştirdiği için; nasır tutmuş yanlışları bu kadar kısa sürede söküp attığı için teşekkürler Jorge Jesus...

Fenerbahçe’ye gönül veren milyonlar, teknik direktörleri Jorge Jesus’a “Thank you Mr. Jesus" diyorlar... İngilizce bilmese de bu kadar teşekkürü herhalde anlar... Niye “Thank you Mr. Jesus" diyorlar, anlatmaya çalışalım...

- Fenerbahçe’yi ayağa kaldırdığı, Süper Lig’e futbol keyfi kattığı için...

- Fenerbahçe’nin yıllardır süren “rezil“ futbolunu “vezir”e çevirdiği için...

- 1-0’ın üstüne yatacağına, 5-0’da 6’yı aradığı için...

- 90+3’te hala saldırdığı için...

- Yan pas - geri pas illetini ortadan kaldırdığı için...

- Sahada uyuyan Fenerbahçe’yi uyandırdığı için...

- Takım; uygun adım yürüyüşten 100 metreci hızına ulaştığı için...

- Yedek kaleci İrfan dışında bütün oyunculara ilk 11’de şans verdiği için...

- Futbolcu yok, Fenerbahçe var anlayışını yerleştirdiği için...

- Kendi hocalık kalitesine, takımı da çekmeye çalıştığı için...

- Fenerbahçe taraftarına “dertleri zevk edindim“ şarkısını unutturduğu için...

- Ligin en saldırgan takımını yarattığı için...

- Takım her kaybettiği topu en kısa sürede geri aldığı için...

- Her futbolcunun performansını arttırdığı için...

- Sahanın her yerinde ve her dakika bastığı için...

- Nasır tutmuş yanlışları bu kadar kısa sürede söküp attığı için...

- Futbol keyfimize yeni renkler kattığı için...

Daha çok şey yazılabilir... Ancak Mr. Jesus’a teşekkür için, bu kadar “için“ yeter de artar bile...

Arda'nın adaleleri henüz gelişmedi

Fenerbahçe seyircisi, “Arda Güler oynasın” diye yanıp tutuşuyor... Ancak görünen o ki Jorge Jesus’un futbol felsefesinde “koşan - bozan - dağıtan“ oyuncuların önceliği var... Jesus atletik futbolculardan kurulu, atletik bir takım istiyor... Yerden göğe kadar haklı...

Jesus’un bu futbol anlayışında, atletik olmaktan daha çok yaratıcı ve kreatif olan Arda Güler’in takımda yer bulması çok kolay değil… Jesus’un çok yakın çevresine Arda’yı sordum... Yanlış bilgi olması mümkün değil... Arda Güler’in adaleleri daha gelişimini tamamlamadığı için birden aşırı yük bindirip, bu gelişimi engellemek istemiyor... Arda’yı beğeniyor ve gelişimi için çaba harcıyor... Ama bu günden yarına Arda’yı oynatır mı derseniz, bana göre oynatmaz...