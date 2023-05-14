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Dünya 107 düzensiz göçmen gözaltına alındı
Dünya

107 düzensiz göçmen gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 08:15:00 -
107 düzensiz göçmen gözaltına alındı

Tunus Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, Sfaks ve Monastir kentlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 107 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıkladı.

Tunus Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, Sfaks ve Monastir kentlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 107 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıkladı.

Tunus açıklarında, teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışan 107 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Tunus Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, havaların ısınmasıyla düzensiz göç girişimlerinin arttığını belirtti.

Ülkenin güneydoğu kesiminde yer alan Sfaks ve Monastir kentlerinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda son 48 saatte 4 düzensiz göç girişiminin engellendiğini bildiren Cebabli, operasyonlarda 16'sı Tunus vatandaşı, diğerleri Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 107 göçmenin gözaltına alındığını bildirdi.

Cebabli, Tunus Cumhuriyet Savcılığının olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.
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Tunus'ta son 10 günde 210 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. (İLKHA)

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