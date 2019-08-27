105 yaşında bastonuyla halay çeken Sabayi nine konuştu

Sivas’ın Gölova ilçesinde 105 yaşına rağmen torununun düğününde bastonu ile halay çeken Sabayi nine, sağlığını sürekli tükettiği manda yoğurduna borçlu olduğunu söyledi.

Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 105 yaşındaki Sabayi Öz, geçtiğimiz gün katıldığı torununun düğününde bastonu ile halay çekince gündem olmuştu.

İlerleyen yaşına rağmen halay çekmesiyle dikkat çeken Sabayi Nine, yaşını bilmediğini belirterek 100 yaşından fazla olduğunu söyledi. Torununun düğününde oynayacak kadar sağlıklı olmasını sürekli tükettiği manda yoğurduna bağladı. Öz ayrıca bu yaşına kadar hiç hasta olmadığını da sözlerine ekledi. Yaşlı kadın ayrıca 5 kız ve 3 oğlu olduğunu, torunlarının sayısını ise bilmediğini sözlerine ekledi.