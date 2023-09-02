105 M.€'luk süper stara Galatasaray'ın doktoru Yener İnce'den veto!

Yener İnce affetmedi. Ndombele, Partey, Salih Özcan gibi yıldızlarla ilgilenen Galatasaray yönetimine menajerler aracılığıyla bazı futbolcuların teklif edildiği öğrenildi. 8 numara transferi için Erden Timur'un 105 milyon euro'luk süper starla masaya oturduğu öğrenilirken, oyuncunun sağlık kontrolünden geçememesi üzerine bu transferin yarıda kaldığı belirtildi.

İspanyol yıldıza yılda 7.5 milyon Euro teklif eden sarı kırmızılılar, transfere nokta koymaya hazırlanırken Rene Ramos’un son dakikada ekstra komisyon ve para talebinde bulunması nedeniyle imzalar atılamadı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yönetim, “2 Eylül’e kadar kararınızı verin. Yaptığımız teklif dışında ücrette artışa gitmeyeceğiz. Eğer kabul ederseniz 2 Eylül’e kadar imzaları atarız. Aksi halde başka bir oyuncu transferi yapacağız” diyerek rest çekti.

Yarına vurgu yapılmasının nedeni ise Türkiye’de Transfer 15 Eylül’de bitse de kulübün 5 Eylül’e kadar kadar Devler Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirmek zorunda olması.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından orta saha transferi için gaz basan Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

Lucas Torreira’nın yanına iyi bir isim almak isteyen sarı-kırmızılılar; Nicolas Dominguez, Thomas Partey, Tanguy Ndombele üçlüsü için görüşmelere başlamıştı.

Galatasaray Tottenham'ın gözden çıkardığı Danimarkalı Pierre Emile Hojbjerg'i kadrosuna katmak için uğraş veriyor. 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüyle görüşmeler sürüyor.

Sarı-kırmızılılar, Nordin Ambarabat ile de temasa geçse de oyuncunun, Manchester United'a imza atması bekleniyor.

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın, Juventus ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Fransız futbolcunun transferi için hamle yaptığı ortaya çıktı.

Kariyerinde birçok önemli sakatlık yaşayan ve çok sayıda maç kaçıran Paul Pogba, Galatasaray'a transferi öncesinde sağlık kontrolünden geçti.

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POGBA'NIN RAPORLARI ZİYECH GİBİ ÇIKMADI

Yurt dışında kontrolden geçen Pogba'nın kontrollerinde olumsuz bulgulara rastlandı ve Galatasaray, 30 yaşındaki Fransız yıldızın transferinden vazgeçti.

Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 10 maçta forma giyen POGBA, yalnızca 1'inde ilk 11 başladı. Daha önce Ziyech transferi için Londra'ya giden Kulüp Doktoru Yener İnce, yıldız futbolcunun sağlık kontrollerine girmiş, Faslı 10 numaranın transferine onay vermişti.