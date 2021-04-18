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Aktüel

105 kilo! Hakkari'de ele geçirildi

Hakkari'de 60 kilogram baz morfin ve 45 kilogram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 22:48:00 -
105 kilo! Hakkari'de ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 60 kilogram baz morfin ve 45 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Yüksekova ilçesi kırsalında operasyon yapan ekipler, 60 kilogram baz morfin ve 45 kilogram eroin ele geçirdi.

Uyuşturucuyu taşıyan 2 şahıs ise gözaltına alındı.

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