104 yaşındaki Mukime öğretmenden genç meslektaşlarına tavsiyeler

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan, 104 yaşındaki emekli öğretmen Mukime Furatoğlu, genç meslektaşlarına, öğrencilerine vatan sevgisini küçük yaşlarda aşılamalarını tavsiye ediyor.

Rize'de 1914 yılında dünyaya gelen Furatoğlu'nun subay babası, o henüz 6 aylıkken, 1. Dünya Savaşı'nda Erzurum Cephesi'nde şehit düştü.

Kısa bir süre sonra annesini de kaybeden Furatoğlu, öğretmen okulundan mezun olarak, 1935 yılında hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine başladı.

Yurdun çeşitli yerlerinde büyük bir özveriyle 36 yıl boyunca öğrenci yetiştiren Furatoğlu, 1971 yılında emekli oldu. Emekli olmasının üzerinden neredeyse yarım asır geçen Furatoğlu günlerini, öğretmenlik yıllarındaki hatıralarını anarak geçiriyor.

Furatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekliliğinin üzerinden 47 yıl geçmesine rağmen öğrencilerine olan özleminin hiç tükenmediğini söyledi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ve büyük bir özveri gerektirdiğini vurgulayan Furatoğlu, "Öğretmenlik mesleğine ilk başladığım gün çok heyecanlıydım, nasıl onlarla konuşacağım, nasıl bir şeyler öğreteceğim diye. O heyecanı size tarif edemem, 1. sınıfı okutmaya başladım, tabi çocuklar o kadar güzel bakıyorlar ki size, anlatamam. Kendimi tanıttım ve derse başladık. O kadar saf ve temizlerdi ki her şeyi kolayca öğrettim onlara." dedi.

- "Çocukların saf temiz halleri bambaşka bir şey"

Görev yaptığı okulları ve öğrencilerini unutmadığını ifade eden Furatoğlu, şunları dile getirdi:



"Ben eski günlerin hayaliyle yaşıyorum, 105 yaşına geldim hala yaşıyorum. Allah gençlere ömür versin, beni alsın götürsün. Şehit kızıyım, şehit babamı göreyim diye dua ediyorum her gün. Ben derslerimde ilk Atatürk, vatan ve millet sevgisini öğrettim öğrencilerime. Ben mesleğimi severek yaptım, herkes 30 yılını doldurunca ayrıldı, ben 36 yıl çalıştım. Hatta bugün dünyaya gelsem tekrar öğretmen olurdum. O temiz kalpler, candan bağlanma o çocukların saf temiz halleri bambaşka bir şey. Büyüdükçe kalp değişiyor, etraf onu değiştiriyor, fakat çocuklar çok temiz."

- "Öğretmenler, evvela öğrencilerine Türk'ün tarihini öğretsinler"

Furatoğlu, genç öğretmenlere, mesleklerini sevmeleri, öğrencilerine rutin derslerinden ziyade vatan ve millet sevgisini öğretmeleri öğüdünde bulunarak, "Öğretmenler, evvela öğrencilerine Türk'ün tarihini öğretsinler, Atatürk'ü, Fatih Sultan Mehmet'i öğretsinler. Tarihini bilmeyen bir çocuk hiçbir şey yapamaz." diye konuştu.

Öğrencilerinin, hafızasında hep canlı olduğunu vurgulayan Furatoğlu, "Hep rüyalarımda çocuklarımla uğraşıyorum, onları görüyorum, onlarla yaşıyorum, onları çok özlüyorum. Çocuklarımı, tekrar, tekrar yaşatıyorum beynimde, unutamıyorum onları. Şimdi hafızam zayıfladı, çok şeyi unutuyorum ancak çocuklarımı unutmuyorum, onlar daima hafızamda." ifadelerini kullandı.







