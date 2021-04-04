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Siyaset 104 hadsize sert tepki! "Bu aziz millet o parmakları kırmayı iyi bilir"
Siyaset

104 hadsize sert tepki! "Bu aziz millet o parmakları kırmayı iyi bilir"

104 emekli amiralin açıklamasına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bu aziz millet, o parmakları 15 Temmuz'da nasıl kırdıysa yine kırmasını iyi bilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 16:17:00 -
104 hadsize sert tepki! "Bu aziz millet o parmakları kırmayı iyi bilir"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski Türkiye artığı, vesayetçi bir güruh, sözde bildiri yayınlayarak millete parmak sallamış. Bu aziz millet, o parmakları 15 Temmuz'da nasıl kırdıysa yine kırmasını iyi bilir. Haddinizi bilin." ifadesini kullandı.

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