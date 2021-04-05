104 amiralin bildirisine en çok onlar sevindi! 'Türkiye'de kılıçlar çekildi'

104 amiralin yayımladığı ve darbe imalarıyla dolu bildiride, "...Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bildiri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlatırken, aralarında Cem Gürdeniz'in de olduğu 10 amiral gözaltına alındı.

Türkiye'de ciddi tepkiyle karşılanan bildiri, Yunan basınında manşetlere çıktı.

Ülkenin en prestijli gazetelerinden Katherimini, bildiriye "roket" benzetmesi yaparken, "Erdoğan, amirallerin "roketlerinin" ardından acil durum konseyini topladı" başlığını attı.

Haberde, hükümetin bu bildiriye çok sert tepki gösterdiği belirtilirken, Kanal İstanbul Projesi şu cümlelerle tanıtıldı:

"Panama ve Süveyş'e benzer bir kanal inşa etme planının geçen ay onaylanması, Türkiye'de Montrö Antlaşması konusunda hararetli bir tartışmaya yol açtı. Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 18 yıldaki altyapı planlarının (havalimanları, köprüler, yollar ve tüneller) en iddialı olanı. Hükümet, bu Kanal ile İstanbul'un yeni bir çekiciliğe kavuşacağını, Boğaz üzerindeki baskının hafifleyeceğini iddia ediyor."

"Muhalefet, açıklamayı destekledi"

Yunan gazetesi Ethnos ise, amirallerin açıklaması sonrası Türkiye'de siyasi bir depremin yaşandığını söyleyerek, muhalefetin bu bildiriye destek verdiğini kaydetti:

"Açıklama nedeniyle Türkiye'de yoğun siyasi karışıklık yaşanıyor. Açıklama, siyasete yeni bir askeri müdahale şüphelerini ortaya çıkardı. Muhalefet, açıklamayı destekledi."

"Türkiye'de kılıçlar çekildi"

Türkiye'ye karşı hazırladığı provokatif haberlerle tanınan Pentapostagma, yine benzer bir habere imza attı.

"Türkiye'de iç savaş" gibi abartılı bir başlık atan site, "103 amiral, Erdoğan'a karşı bildiri yayımladı. Türkiye'de kılıçlar çekildi. Fırtınalı gelişmeler yaşanıyor" diye yazdı.

Greek City Times ise, "Eski amiraller Montrö Sözleşmesi'nin yürürlükte kalması gerektiği konusunda uyarı bildirisi yayımladı" ifadelerini kullanarak, sanki Türkiye bu anlaşmadan çekiliyormuş imajı çizdi.