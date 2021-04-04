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Siyaset 104 amiral eskisinin darbe bildirisinin ardından AK Parti'den flaş adım!
Siyaset

104 amiral eskisinin darbe bildirisinin ardından AK Parti'den flaş adım!

AK Parti MYK yarın saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 'bildiri' gündemiyle toplanacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 18:38:00 -
104 amiral eskisinin darbe bildirisinin ardından AK Parti'den flaş adım!

Emekli 104 amiralin yayımladığı gece yarısı bildirisinin ardından AK Parti MYK toplanma kararı aldı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, katıldığı canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu."Demokrasi tarihimizde sıklıkla karşılaştığımız bir bildiri ile karşı karşıyayız" diyen Şahin, bu durumun anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan Şahin, diye konuştu.

Muhalefet tepki

Şahin, AK Parti ve MHP'nin bildiriyle ilgili güçlü bir karşı duruş sergilediğini dile getirdi, ana muhalefet partisi CHP'ye tepki gösterdi:

"Uzun süre sessizliklerini koruduktan sonra CHP Sözcüsü bir açıklama yaptı, 'buradan darbe çıkarmak sivil darbecilere mahsus bir özellik' dedi. Burada şunu ifade etmek lazım. Darbe artığı kesimler var. CHP'nin açıklamaları ortada. Bu bildiye imza atarım diyen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı'nın tavrı ortada. CHP'nin tutumu bildirinin altına imza atarım diyen İYİ Parti Milletvekilleri cunta heveslilerine zemin oluşturuyor."

 

MYK Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Genel Sekreter Şahin, gelişme sonucu AK Parti MYK toplantısının öne alındığını da şu sözlerle duyurdu:

"Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde yarın AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz. Ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız."

 

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