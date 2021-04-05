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Siyaset 104 Amiral eskisi İP'i kopardı: Her kafadan bir ses çıkıyor
Siyaset

104 Amiral eskisi İP'i kopardı: Her kafadan bir ses çıkıyor

Haddi aşan 104 amiral eskisinin gece yarısı bildirisinden sonra, İP'ten yükselen farklı sesler partide ayrışmaya yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 19:57:00 - 2021-04-05 20:08:23
104 Amiral eskisi İP'i kopardı: Her kafadan bir ses çıkıyor

 Yeniakit.com.tr 

İP Genel Başkanı Meral Akşener, vesayetçi amiral eskilerinin darbe imalı gece yarısı bildirisini 'Zevzeklik' diyerek yorumlamış ve bu yorumun arkasından partinin Karasu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Levent Arslan istifa etmişti.

Ağıralioğlu: Tehditkar bulduğumu ifade etmek isterim

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da vesayetçi amiral eskilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve gece yarısı bildirisindeki darbe imasına dikkat çekmişti:

"Bildirinin dilini buyurgan ve tehditkâr bulduğumu ifade etmeliyim. Ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de çok önemlidir. Haklı endişelerinizi haksız ve hadsiz bir üslup ile söylerseniz içinde olduğumuz olağanüstü şartlarda sebep olduğunuz infialin de sorumlusu olursunuz."

'Millet iradesinden başka hiçbir güce eyvallah etmeyiz'

"Siyaset yapmak isteyenlerin önü açıktır. Endişeleriniz varsa da onların ifade edilmesinin devlet terbiyesine, 15 Temmuz görmüş ordu tecrübesine ve stratejik zekâya uygun olması gerekir. Hâsılı kelâm: Millet iradesinden başka hiçbir güce eyvallah etmeyiz, müsamaha göstermeyiz."

İP'li Aksoy'dan Ağıralioğlu'na tepki!

Ağıralioğlu'nun değerlendirmesine ise tepki İP Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy'dan geldi. Aksoy, "Yavuz Bey kullandığınız dil ne kadar tanıdık geliyor!" dedi. Ağıralioğlu'nun 'darbe iması' değerlendirmesini de eleştiren Aksoy, "Açıklamanın tam olarak neresinde “Darbe” ima edilmiş diye yaptığınız laf kalabalığın arasından açıklar mısınız? AKP bile AKP’ye bu kadar yardımcı olamadı." diyerek devam etti.

'Bir numaralı zevzek İP yöneticisi imiş'

Öte yandan darbe imalı bildiriye imza atan amirallerden birisinin, İP Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergun Mengi olduğu ortaya çıktı. Durum değerlendirmesi yapan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "1 numaralı zevzek İYİ Parti yöneticisi imiş." yorumununda bulundu.

Aytun Çıray: Bu metinden darbe çıkarılamaz

İP'li Aytun Çıray da, "Bu metinden darbe çıkarılamaz. Amaçları son zamanlarda Türkiye’nin gündemine oturan ve iktidarın yıpranmasını hızlandıran uyuşturucu-siyaset-rüşvet üçgenini, milletin hayat pahalılığı altında ezilmesini, AKP kongreleri ile iyice yayılan salgınını ve aşı beceriksizliğini örtbas etmek." demişti.

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Yorumlar

Putsavar

yemeyin bizi hepiniz nato kafasındansız bilmeyen yok
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