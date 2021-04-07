  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset 104 amiral bildirisinin ardından, Başkan Erdoğan'dan "uyuyan hücre" uyarısı!
Siyaset

104 amiral bildirisinin ardından, Başkan Erdoğan'dan "uyuyan hücre" uyarısı!

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uyuyan hücrelere karşı uyanık olmak durumundayız" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 10:38:00 -
104 amiral bildirisinin ardından, Başkan Erdoğan'dan "uyuyan hücre" uyarısı!

104 emekli amiral, gece yarısı yayınladıkları bildiride, hükümeti akıllarınca darbe ile tehdit etti. Türkiye'de büyük infial uyandıran bildiri sonrası soruşturma başlatıldı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya dair uyarısını köşesine taşıdı.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

Bildiri ile bir dış bağlantı olup olmadığı sorusunu, son dönemlerde TSK’ya yönelik sistematik saldırılarla birleştirerek sordum. Hulusi Akar, ayrıntılı bir yanıt verdi. “Bu olayların üst üste gelmesi bir plan mı, program mı, tesadüf müdür. Bunlardan ziyade somut, mekanik olaylara bakacağız. Yetkisi, sorumluluğu, görevi olmadan bu insanlar bir araya gelmişler. Mekanizmanın nasıl olduğunu savcılık ortaya çıkaracak. İlk metni kim hazırladı, nasıl dağıttı belirlenecek. Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var. Onlar girmiyor bu işe. Mekanizma nasıl oluştu onu anlamaya çalışıyoruz. Bunun arkasında ne var, başka şeyler olabilir, başkaları bundan örnek alabilir. Bunlar okumuş, yazmış insanlar, yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Dolayısıyla bunun bedeli neyse ödeyecekler” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli amirallerin bildirisi üzerine kapsamlı bir açıklama yaptıktan sonra, AK Parti’nin en yetkili karar organı olan MYK bildiriyi görüşmek üzere toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada, basın toplantısında açıkladığı metin doğrultusunda bir değerlendirme konuşması yapıyor. Ama oradan ayrı olarak kararlılık vurgusunda bulunuyor. Darbe imasında bulunan zihniyetle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduğunu ifade ediyor. “Darbeci zihniyete karşı hükümet, siyaset ve toplum olarak bir bütün halinde mücadele etmeliyiz. Uyuyan hücrelere karşı uyanık olmak durumundayız” diyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini imzalamayan amiral ortaya çıktı
Gündem

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini imzalamayan amiral ortaya çıktı

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin ardından gündemi sarsan bir gelişme yaşandı. Bildiriyi imzalamayan emekli amiral ortaya çıktı...
Osman Nuri Kabaktepe: Biz İstanbul'u kaybetmedik
Gündem

Osman Nuri Kabaktepe: Biz İstanbul'u kaybetmedik

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınında AK Parti'nin İstanbul'u kaybetmediğini sadece Büyükşehir'i kayb..
Kabaktepe'den İBB Başkanı İmamoğlu'nun iddiasına cevap
Gündem

Kabaktepe'den İBB Başkanı İmamoğlu'nun iddiasına cevap

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "bizim çalışmamızı engelliyorlar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay