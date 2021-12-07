103 cunta heveslisine 12 yıl hapis istendi

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Eski Türkiye artıklarının suni gündem üzerinden meşru hükümete karşı gece yarısı yayınladıkları Montro bildirisinin hesabı soruluyor. Darbe imalı bildiriye imza atan emekli amiraller hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlanan iddianamesinde savcılık, 103 kişi hakkında “anayasal düzene karşı suç için anlaşmak” suçlamasıyla ceza istedi. Ağır ceza mahkemesine gönderilen dosya kabul edildiği takdirde imzacı eski askerler hakim karşısına çıkacak ve 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suça konu yazışmaların dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklendiğini duyurdu.

Tanıdık darbe iması: Aksi halde...

103 Emekli askerin imzaladığı sözde bildiride özetle şu ifadeler yer almıştı: “Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir. Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan’ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir.”