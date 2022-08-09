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Aktüel 102'lik nineden gençlere Erdoğan dersi
Aktüel

102'lik nineden gençlere Erdoğan dersi

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki Cemile Topaloğlu, kendisini ziyaret eden AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu aracılığıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek "102 yaşındayım kaç defa bu devir geçti, geçti, geçti... Ama henüz yıkamadılar onu, inşallah yıkılmaz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 16:55:00 - 2022-08-09 16:58:27

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesiyle birlikte seçim bölgesinde çalışmalara başlayan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Dernekpazarı ilçesini ziyaretinde 102 yaşındaki Cemile Topaloğlu ile tanıştı. Kendisini ziyaret ederek hayır dualarını alan Ayvazoğlu, Cemile ninenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisine de şahit oldu.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen ve dualar eden 102 yaşındaki Cemile Topaloğlu, "Başkanlığı elinden gelirse kimseye bırakmasın. Gözlerim tavanda iken de reyim onundur. Öyle selam söyle ona. O iktidara geldikten sonra millet; giyindi, kuşandı, yedi, içti, gezdi, her taraf serbest oldu. Ben kızım dedim sana 102 yaşındayım kaç defa bu devir geçti, geçti, geçti... Ama henüz yıkamadılar onu inşallah yıkılmaz. Selam söyle ona" dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise “Milletimiz kendine hizmet edeni biliyor, tanıyor ve seviyor. Buna saha çalışmalarımızda bizzat şahit oluyoruz. Hemşehrilerimiz yaptığımız hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, bizler aracılığıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını gönderiyorlar" diye konuştu.

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