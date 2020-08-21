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Aktüel 102 yaşındaki şehit babasından sağlık için "yürüyüş" tavsiyesi
Aktüel

102 yaşındaki şehit babasından sağlık için "yürüyüş" tavsiyesi

Kırşehir'de 102 yaşında olmasına rağmen ihtiyaçlarını kendisi karşılayan şehit babası Mehmet Fidanboy, sağlık için yürüyüş yapmayı önerdi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:30:09 -
102 yaşındaki şehit babasından sağlık için "yürüyüş" tavsiyesi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 102 yaşında olmasına rağmen ihtiyaçlarını kendisi karşılayan şehit babası Mehmet Fidanboy, sağlığını gençliğinden beri yürümeyi çok sevmesine borçlu olduğunu belirtti.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneğini ziyaret eden Fidanboy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Şevket Fidanboy'u 1994 yılında kendisinin de 4 yıl askerlik yaptığı Van'da şehit verdiğini ifade etti.

Haftanın belli günlerinde derneğe gelerek vakit geçirdiğini belirten Fidanboy, ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı kalmasını gençlik yıllarından itibaren sürekli yürümesine borçlu olduğunu söyledi.

Gençliğinde Kırşehir merkeze bağlı Irmak Bucağı bölgesindeki 4-5 köyde yıllarca berberlik yaptıktan sonra 1950 yılında Ankara'da PTT'de işe girdiğini ve buradan emekli olduğunu dile getiren Mehmet Fidanboy, daha sonra Kırşehir'e döndüğünü aktardı.

Pazar ve market alışverişini kızı ile birlikte yaptığını, eş dost ziyaretleriyle günlerini geçirdiğini anlatan Mehmet Fidanboy, gençliğinden itibaren en büyük hobisinin yürümek olduğunu ifade etti.

Yürüme alışkanlığını Kızılırmak kıyısındaki Irmak Bucağı bölgesinde bulunan köyler arasında berberlik yaptığı yıllarda kazandığını dile getiren Fidanboy, sağlıklı yaşam için yürüyüş tavsiyesinde bulundu.

- "Şimdi o günleri arıyorum"

Fidanboy, sağlıklı olmasını gençliğinden beri yürümesine borçlu olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Yürümeyi çok seviyorum ama artık yaşım nedeniyle fazla yürüyemiyorum. 100 yaşımı geçtim. Evvelden 5 köye berberlik yapmaya giderken yollar düpedüz gelirdi. O coşkunluk zamanlarımda, berberlik yaparken Kızılırmak'ın kıyısından yürüyerek köylere giderdim. Şimdi o günleri arıyorum. Eskiden çok yol çekerdim, şimdi çekemiyorum. İhtiyarladım."

Dernek üyesi olan ve aidatını da yürüyerek gelip ödeyen Fidanboy, gençlik yıllarını şimdi çok aradığını vurguladı.

Eskiden uzun yolları yürüdüğünü ifade eden Fidanboy, "Şimdi ise uzun yollara gidemiyorum. Çalışamıyorum, rahat oturup kalkamıyorum. Ancak pazara sebze, meyve almaya gidiyorum. Sohbet etmek için derneğe geliyorum. Sağ olsunlar benimle ilgileniyorlar." diye konuştu.



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