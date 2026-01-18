  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2’nci Ahmet Minguzzi vakası! Atlas’ı katledip ailesini tehdit ettiler… Devlet harekete geçti Terör paçavralarını böyle yırttılar Nasreddin Hoca fıkrasıyla yarışır! Mansur'dan yolu olmayan yere çifte köprü İstanbul Valiliğinden uyarısı: Pazar sabah saatlerinden itibaren... Buzulların altındaki saatli bomba! Grönland’da soğuk savaşın zehirli mirası gün yüzüne çıkıyor “Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor ‘Yiğitseniz Yalanlayın!’ İBB’nin 'afiş' karın ağrısı deşifre oldu “86 milyon vatandaşa meydan okunuyor” diyen Erdoğan: Yeni tehditlerle karşı karşıyayız İlk elektrikli zırhlı personel taşıyıcı TSK'da Hem şaşırdı hem de yazamadı! Milli Gazete’den ‘borç takan CHP’ sansürü
Ekonomi 102 bin vatandaşa yeniden tapu alma imkanı doğdu 2B'de yeni fırsat
Ekonomi

102 bin vatandaşa yeniden tapu alma imkanı doğdu 2B'de yeni fırsat

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
102 bin vatandaşa yeniden tapu alma imkanı doğdu 2B'de yeni fırsat

TBMM Bayındırlık ve İmar Komisyonunda kabul edilen kanun teklifine göre, taksitlerini ödeyemeyenler veya başvuruyu kaçıranlar, 31 Temmuz’a kadar yeniden başvurarak 2B arazileri üzerindeki taşınmazlarının tapusunu alabilecek.

Orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin satışını öngören yasadan, bugüne kadar yararlanamayan hak sahiplerine yeni bir fırsat kapısı açıldı.

TBMM’de 2012 yılında çıkarılan yasa ile orman vasfını yitirmiş araziler üzerinde taşınmazı bulunan binlerce vatandaşın tapularını almaları sağlanmıştı.

Yasa kapsamında başvuru yapamayan veya başvuru yaptığı hâlde taksitlerini ödeyemeyen vatandaşlar için ise yeni bir adım atıldı. TBMM Bayındırlık ve İmar Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi ile kamuoyunda 2B olarak bilinen arazilerin satış sürecinde başvuru veya ödeme şartlarını süresinde yerine getiremeyenlere yeni bir ek süre veriliyor. Teklife göre, taksitlerini ödeyemeyenler veya başvuruyu kaçıranlar, 31 Temmuz’a kadar yeniden başvuru yaparak 2B arazileri üzerindeki taşınmazlarının tapusunu alabilecek.

Taşınmazların satış bedeli, başvuru sürelerinin son gününü izleyen 3 aylık sürenin bittiği günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan güne kadar geçecek süre için TÜİK’in her ay için belirlediği TÜFE değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak.

Teklif ile bilgi veren AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal “Daha önce TBMM’de çıkan bir yasayla 2/B uygulamasıyla hak sahibi olan vatandaşların bir kısmı müracaat sürelerini kaçırmıştır. Bir kısmı ise müracaat etmiş, ancak taksitlerini ödeyemez hâle gelen vatandaşlara yeniden müracaat ve ödeme süresi tanımlıyoruz. Yaklaşık 102 bin vatandaşımız, bu teklifimizin yasalaşması durumunda önceden elde ettikleri ama bir şekilde müracaat ya da ödemelerini aksatan vatandaşlara yeni bir imkân tanımış olacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, 2B satışlarından bugüne kadar bir milyondan fazla vatandaş yararlandı. Bu kapsamda 700 binden fazla taşınmazın satışı yapıldı. Satışlardan 18 milyar lira civarında gelir elde edildi.

Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren…
Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren…

Ekonomi

Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren…

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23