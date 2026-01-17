  • İSTANBUL
SON DAKİKA
2’nci Ahmet Minguzzi vakası! Atlas’ı katledip ailesini tehdit ettiler… Devlet harekete geçti

Kadıköy’de katledilen Ahmet Minguzzi’nin ailesi tehdit edilmiş, mezarına zarar verilmişti. Benzer olay Güngören’de yaşandı. 17 yaşındaki Atlas bıçaklı saldırıda öldürüldü, ailesine de ölüm tehditleri geldi. Devlet soruşturma başlattı.

İstanbul'un Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç., "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta Güngören'de öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın aile bireylerine yönelik, olay sonrası gönderildiği anlaşılan tehdit mesajları üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve failin tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verildiği bildirildi.

