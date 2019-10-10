10.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...10 Ekim 2019 Perşembe 07:15
VAHYİN DİLİNDEN
وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın, fakat aşırılığa sapmayın; Allah aşırılığa sapanları sevmez."
(Bakara Suresi, âyet: 190) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
Müşriklere karşı mallarınız, nefisleriniz ve dillerinizle cihad edin”
(Ebu Dâvud)
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