10.10.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla "Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın, fakat aşırılığa sapmayın; Allah aşırılığa sapanları sevmez." (Bakara Suresi, âyet: 190) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) Müşriklere karşı mallarınız, nefisleriniz ve dillerinizle cihad edin” (Ebu Dâvud)

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