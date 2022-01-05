1000 liradan altın alanlar bu habere dikkat! Bloomberg altın için 'geliyor' diyerek duyurdu
Bloomberg Intelligence Analisti Mike McGlone, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi.
Altın yeni yıla sert bir düşüşle başlarken Bloomberg Intelligence Analisti Mike McGlone değerli metalin boğa piyasasına hazırlandığını belirtti.
Altın 2022 yılına son 6 haftanın en sert düşüşüyle başladıktan sonra 1.800 dolar civarına kadar gevşedi. 50 günlük hareketli ortalamasının altına gerileyen değerli metal, 200 günlük hareketli ortalamasını da test etti.
Bloomberg Intelligence Analisti Mike McGlone ise hisse piyasalarının sendelemeye başlamasından sonra altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini belirterek “Altın konsolide olarak boğa piyasasına hazırlanıyor” dedi.
Güvenli liman altın merkez bankalarının salgın dönemi parasal teşviklerini azaltmaya başlamasıyla 2021’i son 6 senedeki en kötü performanslarından biriyle kapattı. En son 2015’te yılı yüzde 10 civarında düşüşle kapatan değerli metal, yatırımcısına 2021’de yüzde 3,64 kaybettirdi.
Ekonomi
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