1000 liradan altın alan üzülmesin! Haluk Özdil bombayı patlattı...Altın için hem rakam hem tarih verdi

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, gram altın fiyatlarının 2-3 aya 900 liraları göreceğini söyledi.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Haluk Özdil, yüksekten altın alıp üzülenlere müjdeli haberler verdi.

İşte Özdil'in o açıklamaları:

Rusya’da beklenenin aksine savaş kaygısı yok. Ama bu kaygı bizlere pompalanıyor. Savaşı bahane ederek zamlara olanak sağlıyorlar. Kurban yine her ülkenin vatandaşlarıdır. Gelelim Türkiye… Altının ons’u 1900’lere gidecek. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Benim öngörülerim sadece. Altının ons’u buna bağlı olarak gram altın 900 lirayı görebilir. Yaz aylarında 1000 lira olabilir mi diye soranlar vardı. Neden olmasın? Kovid süresince altını hep baskıladılar. FED sıkı para politikasını istediği kadar uygulasın. Altını durduramayacaklar. Altını elinde tutanlar tutmaya devam etsin. Yüksekten alanlar üzülmesin. Altın daha sağlıklı bir şekilde yükselecek.