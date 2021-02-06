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Ekonomi ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’ verimi yüzde 26 arttırdı
Ekonomi

‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’ verimi yüzde 26 arttırdı

Cargill, 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı ile ülkemizdeki çiftçilerin verimliliği ve refahını artırmak üzere çalışmayı sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 11:48:00 -
‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’ verimi yüzde 26 arttırdı

Program kapsamında ekimden hasada kadar eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve tarlalarına özel danışmanlık hizmeti alan çiftçiler, yüzde 26’ya varan oranda verim artışı elde ettiler. Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, sezon başında yüzde 15 olarak belirledikleri verim artış hedefini aşarak, program kapsamındaki çiftçilerin yüzde 26’ya varan oranda verim artışı elde ettiklerini açıkladı. Tarakçıoğlu, “Bu program Cargill’in, çiftçilerin refahını artırmak üzere gerçekleştirdiği projelere güzel bir örnek teşkil ediyor. İki yılda toplam 2.200’ü aşkın çiftçinin hayatına dokunduk. Üçüncü yılımızda kanola çiftçilerini de dahil ederek, programımızın etki alanını daha da genişleteceğiz” dedi. Çiftçilerin bilgi birikimi ve yerel deneyimlerinin bilim ile harmanlanmasıyla, dijitalleşme konusunda da önemli adımlar atıldığını ifade eden Tarakçıoğlu, şunları söyledi: “Çiftçiler dijital toprak analizi, meteoroloji & sulama ve tahmin istasyonu, uydudan tarla sağlığı takibi gibi dijital tarım araçlarından faydalandılar. Tarlaya özel sunulan doğru sulama, gübreleme ve ilaçlama programına uyan çiftçiler, hastalık riskini azaltıp toprak kirliliğinin de önüne geçti. Program sayesinde verim artışının yanı sıra kaynak tasarrufu sağlandı. Bu da çiftçilerin maliyetlerine de olumlu şekilde yansıdı.”

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