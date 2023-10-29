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Yaşam 100. yılın ilk bebeği ‘Güneş’ dünyaya geldi
Yaşam

100. yılın ilk bebeği ‘Güneş’ dünyaya geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-29 16:20:00 -
100. yılın ilk bebeği ‘Güneş’ dünyaya geldi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeği sabaha karşı dünyaya geldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı bir çiftin müjdeli haberiyle başladı. Mustafa ve Tuğçe Özdemir çiftinin “Güneş” adını verdikleri evlatları Manisa’da Cumhuriyetin 100. yılının ilk bebeği oldu. Akhisar’da gazetecilik görevini sürdüren Mustafa Özdemir, “Bebeğimizin Cumhuriyetin 100. yıldönümü olan 29 Ekim’de dünyaya gelmesi bizi çok mutlu etti. Adını Güneş koyduk, bize Cumhuriyetimizin 100. yılının hediyesi oldu. Hayatımıza güneş gibi doğdu” dedi.

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