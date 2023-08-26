100 yıl önce yok edilmişti! O cami ihya edilecek

İstanbul Çevre, Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği(İSTED) tarihi bir caminin kurtulması için harekete geçti. 1920'li yıllarda Manisa'dan çekilen Yunan askerlerinin kenti yakarken yok ettiği Mütesellim Camii'nin ihyası için harekete geçildi.

1922 yılında Türk topraklarından çıkan Yunan askerleri, şehirlerimizi adeta tarumar etti. Bu kentlerimizden biri olan Manisa'da çok sayıda tarihi yapı ve camii çıkarılan yangınlarda yok edildi. Bir Japon araştırmacının Manisa'ya ait yayınladığı videoda tesadüfen bir camii tespit edilmesiyle tarihin yeniden canlandırılması için harekete geçildi.

Haber7'den Yalçın Taşbaşı'nın haberine göre, günümüzde meydan olarak kullanılan Çarşı Mahallesi'ndeki 294 Ada, 3 parselde Mütesellim Camii olduğu belirlendi. Manisa'daki Mütesellim Camii, aradan geçen 100 yılın ardından tescil edildi. Caminin tescil edilmesinin ardından tekrar ihya edilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

1790'larda inşa edildiği tespit edilen Mütesellim Camii'nin son cemaat yeri, medrese odaları, şadırvanı ve tuvalet mekanları açıkça görülürken, caminin 1950'li yıllarda kömür deposu ve garaj olarak kullanıldığı belirlendi.

Yunanlılar tarafından yakılarak yok edilen Mütesellim Camii'nin varlığına Japon araştırmacının videosunun yanı sıra Prof. Dr. Yuzo Nagata'nın "Tarihte Ayanlar Karaosmanoğulları Üzerine Bir İnceleme" adlı kitabında da değinildiği ortaya çıktı.

Caminin Hacı Mehmet Ağa tarafından 1790'lı yıllarda inşa ettirildiği, 1800 metrekarelik arsaya 1 dershane, 12 adet oda, bir şadırvan, taşra kapısı bitişiğinde bir çeşme, dahili ve harici 7 adet tuvalet ve bir miktar avludan oluşan bir külliye yaptırıldığı anlatıldı.