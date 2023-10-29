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Yaşam 100. yıl için 2 bin 23 kilometre yüzdü
Yaşam

100. yıl için 2 bin 23 kilometre yüzdü

Yeniakit Publisher
2023-10-29 16:05:00 - 2023-10-29 16:11:00
100. yıl için 2 bin 23 kilometre yüzdü

Triatlon sporcusu Erhan Turan, Cumhuriyetin 100. yılına özel hedef koyduğu 2 bin 23 kilometre yüzmeyi iki yıl içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tamamladı.

Tiratlon sporcusu 70 yaşındaki Erhan Turan, 19 Mayıs 2021’de iki yıl içerisinde 2023 kilometre yüzme hedefi koydu. Bunun yanı sıra 2 bin 123 kilometre koşu ve 8 bin 888 kilometre bisiklet sürüşü hedefleri koyan Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ankara’da hayalini gerçekleştirdi. Özel bir üniversitenin yüzme havuzunda 2 bin 23 kilometre yüzme hedefini tamamlayan Turan, Samsun’dan başlattığı bisiklet sürüşünü Anıtpark’a giderek toplamda 8 bin 888 kilometre sürüş yaparak hedefini tamamladı. Öte yandan Anıtpark’taki koşu parkurunda 2 bin 123 kilometre yürüyüş hedefini de tamamlayan Turan, duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıkladı.

Kurtuluş Savaşı’nda hayatını kaybedenler için minnet göstermek istediğini belirten Turan, “Cumhuriyetin 100. yılı için farklı bir şey yapmak istedim. 19 Mayıs 2021’de triatlona başladım. Daha sonra Karadeniz turu yaptım. Avrupa ve Amerika’daki yarışlara da katıldım ve şu ana kadar 784 etkinlikte 2 bin 22 kilometre yaptım. Bugünkü etkinlikle birlikte 2 bin 23 kilometre yüzme, 2 bin 123 kilometre koşu, 8 bin 888 kilometre bisiklet yürüyüşü olacak” diye konuştu.

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Yorumlar

Cuma aktaş

Lan kilometre değil metre. 2023 km demek 2023.000 metre demek.
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