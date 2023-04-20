100 TL'ye baklava olur mu? Uzman isimden uyarı geldi!

Gıda Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Abdussamed Boyu, Ramazan bayramının vazgeçilmez lezzetlerinden olan tatlılara karşı uyarılarda bulundu. Tatlıların bayramlarda sıkça tüketildiğini aktaran Boyu, "Bayramda ağzımızın tadı bozulmasın, bayram coşkumuzu yitirmeyelim istiyorsak bu ürünleri alırken bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre Boyu, çok uygun fiyatlı ürünlere karşı soru işaretiyle yaklaşılmasının önemini vurgulayarak, dışarıda, açıkta satılan ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Baklava sektöründe kullanılan hammadde fiyatlarının 6 ay öncesine göre yüzde 100-150 artmış olduğunu aktaran Boyu, şunları söyledi: "Geçen yıla göre ise artış yüzde 200'ün üzerine çıkmaktadır. Bu da haliyle fiyatlara yansıyor. Baklava ve diğer şerbetli ürünler yüksek fiyatları nedeniyle lüks tüketim ürünü haline gelmiştir. Buna rağmen çeşitli yöntemlerle çok daha düşük kaliteli ürünler üretilerek, bunların piyasada satışının yapıldığını, dönem dönem çok da talep edildiğini görüyoruz. Bu ürünlerde bazen daha düşük kaliteli hammadde kullanılıyor ve ürün daha ucuza mal ediliyor ya da birtakım taklit ve tağşiş yöntemleriyle tüketici kandırılıyor."

100 TL ALTINDAKİ FISTIKLI BAKLAVADA TAĞŞİŞ RİSKİ

Hammadde kalemleri üzerindeki değişikliklerin fiyatlarda istenilen fiyat oynamalarına imkan verdiğini aktaran Boyu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böylece bir kalite kaybı söz konusu olur. Mevcut ekonomik şartlarda vatandaş bazen bu kalite kaybını göz ardı edebiliyor. Öncelikle baklavada en önemli maliyet girdisi Antep Fıstığı ve ceviz gibi iç malzemeler. Antep fıstığını ele alacak olursak, kaliteli bir ürün için Antep fıstığının 650 TL gibi bir maliyeti vardır. 1 kilo baklavada ortalama 80-100 gr. Antep fıstığı olduğu düşünülürse, 1 kilo baklavada sadece Antep fıstığı maliyeti 50-65 TL arasında olmak zorundadır. Daha ucuz fiyatlı, düşük kaliteli Antep fıstığı kullanılabileceği gibi diğer taraftan bakliyat, bezelye veya diğer kuru yemişlerin toz halleri yeşil boyayla karıştırılarak tağşiş yoluna başvurulabilmektedir. Tüm hammaddelerden bağımsız olarak Antep fıstığı maliyeti ve diğer girdiler düşünüldüğünde 100 TL'nin altında fıstıklı baklava alacaksanız bunu bir kez daha düşünmelisiniz."

Şerbetli tatlı alırken dikkat

Boyu, şerbetli tatlıda kullanılan yağların da özel bir maliyet oluşturduğuna dikkat çekti. Burada da maliyeti düşürebilmek için bitkisel yağların kullanılabildiğini veya düşük kaliteli yağların tercih edilebildiğini söyledi.

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Boyu, tatlılarda kullanılan şeker tipi ve reçetedeki oranın da fiyatları ve kaliteyi etkileyen bir başka faktör olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Pancar şekeri yerine maliyeti yüzde 20 daha düşük olan glukoz-fruktoz şurubu kullanılabilir. Bununla birlikte hissedilen bir tat farkı oluşur. Diğer taraftan tatlandırıcı kullanılarak hazırlanabilen ürünler de daha düşük fiyata satılabilir. Tüketicilerin buna da dikkat etmesi gerekir. Sıklıkla şekerin oluşturduğu kıvam için ikame başka maddeler kullanılarak tağşişe başvuruluyor. Örneğin, şeker ve su ile oluşturulmuş bir şerbet yerine, kıvam arttırıcılı-tatlandırıcılı bir şerbetle karşı karşıya olabilirsiniz."

Sütlü baklavaların özellikle son dönemde popülerleştiğini belirten Abdussamed Boyu, "Burada da çikolata serpilerek hazırlanan soğuk baklavalara dikkat etmek gerekiyor; çünkü çikolata yerine kakao ya da benzer süsleme malzemeleri kullanılarak maliyet düşürülerek, tüketici kandırılabiliyor. Diğer taraftan kullanılan süt, su ile karıştırılabilir. Süt şerbetinde kullanılan bitkisel kremadaki yağ oranları değişebilir, ucuz margarin kullanımının da fiyata etkisi olabilir. Klasik şerbette olduğu gibi, pancar şekeri yerine glikoz-fruktoz şurubu da kullanılabilir" dedi.