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Spor 100 milyon Euro'luk Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray'a kötü haber
Spor

100 milyon Euro'luk Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray'a kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-09-05 22:21:00 -
100 milyon Euro'luk Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray'a kötü haber

Son olarak 100 milyon Euro'luk Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor’a para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şöyle:

"- FENERBAHÇE'nin, 30.08.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

- Çaykur Rizespor’un, 31.08.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Maraton Tribün D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

- Kayserispor Kulübünün, 31.08.2024 tarihinde oynanan Konyaspor- Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

- Adana Demirspor’un, 31.08.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Üst Tribün 223-224, Maraton Alt Tribün 118-119, Kuzey Batı Alt Tribün 104-105 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Adana Demirspor’un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor’un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor sporcusu Tolga Kalender'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

- Galatasaray'ın, 31.08.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor -Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 201-202-234-235 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Galatasaray’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 157 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

- Eyüpspor Kulübünün, 01.09.2024 tarihinde oynanan Eyüpspor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kapalı Tribün D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

- Trabzonspor’un, 01.09.2024 tarihinde oynanan Eyüpspor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 120 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kale Arkası Kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

- Sivasspor Kulübü teknik sorumlusu Bülent Uygun'un, 24.08.2024 tarihinde oynanan Sivasspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/4-a maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
karar verilmiştir."

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