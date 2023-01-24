100 Milyon dolar değerinde çok büyük Kuantum Bilgisayar inşa ediliyor: Tahminlerinde iş avantajı var! Özellikleri

Paris merkezli bir kuantum bilişim girişimi olan Pasqal, bugün Singapurlu Temasek'in sağladığı 100 milyon dolarlık B Serisi finansman turunu tamamladığını duyurdu. Temasek'in yanı sıra mevcut yatırımcılar Quantonation, Savunma İnovasyon Fonu, Daphni ve Eni Next'in yanı sıra yeni yatırımcılar Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Fonu, Wa'ed Ventures ve Bpifrance (Büyük Girişim Fonu aracılığıyla) da bu tura katıldı.

2019'un başlarında kurulan Pasqal'ı giderek kalabalıklaşan kuantum bilişim girişimleri alanında öne çıkaran şey, şirketin nötr atom kuantum bilişimi üzerine vaat ettiği şeyler. Bu, kuantum işlemciler inşa etmek için nispeten yeni ve potansiyel olarak oyunun kurallarını değiştiren bir yaklaşım. Tuzaklanmış iyonlar (IonQ gibi) veya süper iletken kuantum bilgisayarlar (IBM gibi) yerine, nötr atom kuantum işlemcileri, atomları esasen optik bir cımbızla yerinde tutmak için lazerler kullanıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi, tek bir atom bu tuzakta tutacak teknolojiyi inşa etmek kendi zorluklarını yarattı ancak bu artık çoğunlukla çözülmüş bir sorun. Buradaki avantaj, bunu aynı anda yüzlerce atomla yapabildiğinizde, hem çok yoğun bir kübit matrisi hem de holografik yöntemler kullanarak belirli bir algoritma için gerektiği gibi 3D uzayda yeniden karıştırabileceğiniz bir matris oluşturabilmenizdir ve tüm bunlar oda sıcaklığında gerçekleşiyor.

Bu da bu makineleri geleneksel kuantum işlemcilerden çok Alan Programlanabilir Kapı Dizilerine (FPGA) benzetiyor. Pasqal'ın bu süreçle ilgili daha ayrıntılı bir makalesini burada bulabilirsiniz. tamindir'in aktardığı haberde: 2022'de kuantum dolanıklığı üzerine yaptığı çalışmalarla Nobel Ödülü kazanan Alain Aspect'in Pasqal'ın kurucu ortaklarından biri olduğunu da belirtmek gerekir.

Pasqal'ın Kuantum Bilgisayarı'nın Diğerlerinden Farkı

Pasqal kurucu ortağı ve CEO'su Georges-Olivier Reymond'un söylediği gibi, şirket bir seferde 300'den fazla atomu kontrol edebildiğini zaten gösterdi. Georges-Olivier Reymond, kübitlerin tutarlılık süreleri ve sadakatleri açısından iyon tabanlı kübitlere benzediğini ancak bu esnekliğin ve bu atomları kübitler arasında sadece birkaç mikron olacak şekilde çok yoğun bir dizide paketleme yeteneğinin bu teknolojiye bir avantaj sağlayabileceğini belirtti.

Reymond, bu yeteneklerden bazılarının artık mevcut olduğunu, ekibin kuantum algoritmalarını uygulamaya başlayabilmek için kuantum kontrol sistemini inşa etmeye çalıştığını belirtti. Kuantum kontrol donanımı oluşturmaya odaklanan yeni girişimler olsa da bunların hiçbirinin nötr atomlar için optimize edilmediğini, bu nedenle şirketin kendi sistemini kurmaya karar verdiğini belirtti.

Açıkçası Pasqal ekibi, sistemi konusunda oldukça iyimser ve Reymond ekibin 2024 yılında potansiyel müşterilerine "kuantum iş avantajını" gösterebileceğine inanıyor. Bunun için 200 ila 300 kübitlik bir sistemin gerekeceğine inanıyor.