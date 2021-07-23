“100 milyar TL’lik proje için harıl harıl çalışıyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etabının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Trabzonlulara verdikleri sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şehrin büyük dönüşümü için önemli bir adım attıklarını söyledi.

İlk etap 2020'de

Çömlekçi Mahallesi’ndeki ilk etabın temellerini atarak kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını anlatan Kurum, 90 bin metrekarelik alanda yapacakları çalışmayla Trabzon’un tarihine ve kültürüne yakışacak bir projeyi hayata geçireceklerini vurguladı. Kurum, 90 bin metrekarelik alanda etaplar halinde gerçekleştirilecek projenin kente büyük değer katacağına dikkati çekerek, “İlk etap proje 2022’nin ilk çeyreğinde tamamlanacak” dedi.

1 milyon sosyal konut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2012 yılında kentsel dönüşümü başlatırken verdiği “bedeli ne olursa olsun” sözünü yerde bırakmadıklarının altını çizen Kurum, şöyle devam etti: “Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamış olduk. Hep birlikte yaptık, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, vatandaşlarımızla birlikte bu süreci başardık. 81 ilimizde sosyal donatılarıyla beraber, dünyanın hiçbir ülkesinde 20 yılda yapılmayan 1 milyon sosyal konut ürettik. Toplamda 10 milyon vatandaşımızın bu sağlıklı konutlarda güven içerisinde oturmasını temin ettik. Şimdi ‘Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm’ diyoruz. An itibarıyla ülke genelinde yatırım değeri 100 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası için pandemi süreci dahil hiçbir şekilde durmadan, duraksamadan harıl harıl çalışıyoruz. Biz geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışına sahibiz. İşte bu anlayışla projelerimizin hepsini yatay mimariye uygun ve Karadeniz yöresinin renklerine uyumlu olarak tasarladık ve uyguladık.” Konuşmaların ardından Bakan Kurum, beraberindekilerle bölgede uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının temelini attı.