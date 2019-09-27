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100 milyar $’lık ticarete hazırız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Türkiye ile ABD ticaretinin 20 milyar doları geçtiğine işaret ederek, “Bu rakamı 100 milyar dolara çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz. ABD’li muhataplarımızla nisan ayından bu yana çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

27 Eylül 2019 Cuma 11:34
100 milyar $’lık ticarete hazırız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Türkiye ile ABD ticaretinin 20 milyar doları geçtiğine işaret ederek, “Bu rakamı 100 milyar dolara çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz. ABD’li muhataplarımızla nisan ayından bu yana çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kırılganlıklar azaldı

Ekonomik kırılganlıkları azaltmak; Türkiye’ye ve yatırımcılara güveni arttırmak için ağustos ayından bu yana önemli adımlar attıklarının altını çizen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, yaklaşmakta olan küresel zorluklara karşı en hazırlıklı ülkelerden biridir. Malum, dengeleme sürecinde ekonominin büyük kırılganlıklarına ve güveni güçlendirmeye odaklandık. Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) ilan ettik ve peş peşe tedbirler alarak ekonomide önemli bir dengeleme sağladık. Buna bağlı olarak yıllık enflasyon oranları önemli ölçüde düştü. Cari hesapta önemli bir iyileşme gözlendi ve ekonomik faaliyet üçüncü çeyrekten itibaren toparlanmaya başladı. Bunun yanı sıra uzun dönemde toparlanmayı hızlandırmak ve ekonomimizi desteklemek için yapısal reformlarımızı uygulamaya devam ettik.”

Enflasyon kontrol altında

Türkiye’nin enflasyonu büyük ölçüde kontrol altına aldığını aktaran Albayrak, “Eylül verileri ekimde geldiğinde hem üretici hem de tüketici fiyatlarında tek haneli enflasyona tanık olacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 11:34
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Türkiye
  3. ABD
  4. Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP)

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