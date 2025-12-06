100 kişilik kırmızı mercimek çorbası tarifi

Büyük topluluklara yemek hazırlamak hem zaman yönetimi hem de doğru ölçü kullanma açısından özen isteyen bir süreç. Kış aylarının vazgeçilmezi olan kırmızı mercimek çorbası ise hem maliyeti düşük hem de herkesin damak tadına hitap eden bir seçenek olduğu için kalabalık davetlerde sıkça tercih ediliyor. Soğan, havuç ve mercimeğin uyumuyla kıvam alan bu tarif; düğün, mevlit, okul etkinlikleri, dernek yemekleri veya şirket davetleri için ideal. Peki 100 kişilik tam ölçülü kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir? İşte detaylar…

100 kişilik kırmızı mercimek çorbası için gereken malzemeler neler?

6 kg kırmızı mercimek

2 kg kuru soğan

2.5 kg havuç

500 gr un

6,5 yemek kaşığı biber veya domates salçası

12,5 tatlı kaşığı tuz

6,25 çay kaşığı karabiber

12,5 çay kaşığı kimyon

22 litre sıcak su

4 su bardağı sıvı yağ

Sosu için:

350 gr tereyağı

12 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

25 adet limon (servis için)

100 kişilik mercimek çorbası nasıl yapılır?

Büyük bir tencerede sıvı yağı ısıtın, yemeklik doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından unu ilave edin, kokusu çıkana kadar 2–3 dakika kısık ateşte kavurmaya devam edin.

Salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Küp doğranmış havuçları ve yıkanmış mercimekleri tencereye alın.

Üzerine sıcak suyu ekleyip karıştırın; kapağı kapalı şekilde kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra altını kısın; mercimek ve havuç tamamen yumuşayana kadar 30–40 dakika pişirin.

El blenderı ile çorbayı pürüzsüz hale getirin.

Tuz, karabiber ve kimyon ekleyip 5 dakika daha kısık ateşte kaynatın.

Kıvamı koyu gelirse bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz.

Sos için tereyağını tavada eritip kırmızı toz biberle karıştırın.

Servis sırasında çorbanın üzerine gezdirin ve her porsiyona bir dilim limon ekleyin.

Bir porsiyon mercimek çorbası kaç kaloridir?

Bir porsiyon (yaklaşık 200 ml) kırmızı mercimek çorbası ortalama 120–150 kalori içerir.

Mercimek çorbası neden bu kadar sağlıklı?

Kırmızı mercimek çorbası düşük kalorisi, yüksek lif ve protein oranıyla hem tok tutar hem de dengeli beslenmeye katkı sağlar.

Sindirimi kolaylaştırır.

Bağışıklığı güçlendiren vitamin ve mineraller içerir.

Kan şekerini dengeler.

Kompleks karbonhidrat yapısıyla uzun süre enerji verir.

Kilo kontrolü için ideal bir öğündür.