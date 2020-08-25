100 Kaymakam adayı alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sınava girecek olan kaymakam adayların şartlarına ilişkin kararlar sıralandı.

Adaylarda aranan şartlardan biri de yaş oldu. Başvuruda bulunacak olan adaylardan 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması şartı aranıyor.

Sınava katılacak olan adaylar başvurularını 2-9 Eylül tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecekler. En geç başvuru günü 17 Eylül olarak belirlendi.

Sınav yeri Ankara olarak açıklanırken, sınav tari de 18 Ekim 2020 saat 10.15'te yapılacak. Toplam 100 soru sorulan sınavda adaylara 150 dakika süre tanınacak.