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100 günde tek icraatı heykel

100 günü aşkın süredir Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı koltuğunda oturan CHP’li Mansur Yavaş, heykel açılışları ve heykel temizlikleri için harcamalar yaparken, belediye personelinin ikramiyelerini ödemiyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:50
100 günde tek icraatı heykel

 Hasan Türkmen  Ankara 

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan basın mensuplarıyla AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nda bir araya gelerek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin icraatlarını değerlendirdi.

“116 milyon tasarrufun nereden kısıldığı açıklanmadı”

Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanıMansur Yavaş’ın 100 günlük faaliyet raporuna ilişkin konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Bu kitapçığı incelediğimizde tespit ettiğimiz belli konular var. En önemli konulardan biri, tasarruf belediyeciliği ile 116 milyonluk bir tasarruf edildiğini bu tasarrufun da 100 günlük faaliyetler içinde önemli bir madde olarak öne çıkarılması. Bu tasarrufun neden yapıldığı, hangi gider kısılarak yapıldığı belli değil. O rakamlara bakıldığında diğer gelirler bölümüne baktığımızda 2 buçuk milyarlık bir gelir var. Diğer gelirlerden kasıt merkezi hükümetin vermiş olduğu destektir. 100 günden öncesine, son seçim dönemine baktığımızda seçim bütçesi diyorlar ama tam tersine Büyükşehirin devletten gelen miktarı 1 milyar 363 milyon. Son 100 günde 1 milyar 360 milyon, ilk yüz günde 2 buçuk milyar. Yani 1 milyar 130 milyonluk bir artış olmuş. Böyle bir artışta 116 milyon tasarruf ettik denilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sadece giderler kaleminde personel giderine baktığımız zaman Mustafa Tuna beyin 100 günlük son giderine bakıldığında 105 milyonluk bir gideri var. İlk 100 günde 232 milyonluk bir personel gideri var. Yüzde 120 bir artış var” dedi.

“Su indirimi Ak Parti ve MHP’nin önerisidir”

Su fiyatlarındaki indirimin AK Parti ve MHP gruplarının önerisi olarak meclise girdiğine dikkat çeken Özcan, “Faaliyet raporunda övünerek bahsedilen su indirimi büyükşehir belediye başkanının vaatleri arasında olmasına rağmen; AK Parti ve MHP gruplarının önerisi olarak meclise geldi. İlk seferde bizzat CHP’li başkan tarafından reddedildi. AK Parti ve MHP gruplarının ısrarı üzerine meclisten geçti. Bu sosyal medyada başkanın takdiri ile olmuş gibi yansıtılarak, AK Parti onlara iş yaptırmıyormuş gibi de bir algı oluşturuldu” diye konuştu.

“Yavaş, meclisin yetkisine ipotek koydu”

Mansur Yavaş sadece kendisi seçilmiş gibi davranıyor” diyen Hakan Han Özcan, “Yavaş, ’Seçilmiş belediye başkanıyım saygı duyun’ diyerek meclisin yetkisine ipotek koymaya kalktı. Sadece kendisi seçilmiş gibi, meclis üyelerinin seçilmiş olduğu unuttu. Meclis üyelerimizin konuşmalarını da kesti. 15 Temmuz konuşmasını hatırlatalım” ifadelerini kullandı.

“İhaleler kazanana değil, ihaleye katılmayana verildi”

Özcan, “Şeffaf olduğu iddia edilen ihalelerin bazılarını ihaleyi kazananlara değil, ihaleye hiç girmeyen firmalara verildi. Bu usulsüzlük üzerine şirketler de mahkemeye başvurdu. Usulsüz genel kurullar yapıldı. Şirketleri bize vermiyorsunuz diye söylemleri var. Bunların aslı astarı yok. Birkaç şirketin sicilinden kaynaklı genel kurulları yapılmadı. Biz talimatları verdik. 100 günlük faaliyet raporunda bilindiği gibi belediyelerin önemli yerleri kusursuz işlemedi. Birimler işlerini düzenli yapamaz hale geldi. Projeler uzarken performans düşüklüğü gözle görülür hale geldi” görüşünü dile getirdi.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 08:50
  1. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan
  2. AK Parti Ankara İl Başkanlığı
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. Mansur Yavaş
  5. MHP
  6. CHP Genel Başkanı
  7. CHP
  8. Heykel

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