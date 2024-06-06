100 dönüm arazi kül oldu! Yangın hala devam ediyor!

Manisa’nın Kula ilçesinde son günlerde ardı arkasına çıkan yangınlar bir türlü durmak bilmiyor. Son 4 günde çıkan arazi yangınlarına bir yenisi daha eklenerek, ilçeye bağlı Sarnıç Mahallesi ile Kula Peribacaları civarında yaklaşık 100 dönüm ekili arazi küle döndü.

Kula’da son günlerde hububat hasadından kaynaklı çıkan yangınlara bugün bir yenisi daha eklendi. Öğle saatlerinde Sarnıç Mahallesi ile Kula Peribacaları arasındaki ekili arazilerden alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan yangına müdahaleye başlarken bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Salihli ve Selendi ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, Orman İşletme Şefliği’ne bağlı ekipler ve vatandaşların da yoğun destekleriyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 100 dönüm ekili arazi küle döndü.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.