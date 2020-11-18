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Aktüel 100 çocuktan 12’si prematüre doğuyor
Aktüel

100 çocuktan 12’si prematüre doğuyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Kahveci, Türkiye'de her 100 çocuktan 12'sinin prematüre bebek olarak dünyaya geldiğini belirterek, "Bunların da çok önemli kısmı 1000 gramın altında ve her şeyi ile kırılgan olarak doğuyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:12:00 -
100 çocuktan 12’si prematüre doğuyor

Erzurum Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olan Kahveci, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 37 hafta ve öncesinde doğanlara "prematüre bebek" denildiğini anımsatarak, "Bu çocuklar, akciğer, mide, bağırsak, göz, beyin, savunma sistemleri ve enfeksiyona karşı immun sistemleri olgunlaşmamış olarak doğuyor" diye konuştu.

Bu bebeklerin akciğerlerindeki problemler nedeniyle uzun süre makineye bağlı kaldığını, bazılarının bağırsaklarında ciddi enfeksiyon geliştiğinden ameliyat geçirdiğine işaret eden Kahveci, ayrıca prematüre bebeklerde ciddi göz sağlığı problemleri geliştiği için yüzde 10'luk kısmının da görme yetilerini kaybettiğini ifade etti.

Kahveci, anne sütü alan bebeklerin hastalıklara karşı daha dirençli, zekalarının çok daha iyi, ömürlerinin ise uzun olduğunu vurgulayarak, "Prematüre olsun, olmasın tüm bebeklerin anne sütü ile beslenmesini öneriyoruz. Israrla anne sütü istiyoruz" diye konuştu.

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