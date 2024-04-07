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Gündem 100 bin yahudiden Netenyahu karşıtı eylem!
Gündem

100 bin yahudiden Netenyahu karşıtı eylem!

Yeniakit Publisher
2024-04-07 15:49:00 - 2024-04-07 15:51:02
100 bin yahudiden Netenyahu karşıtı eylem!

İsrail’de yaklaşık 100 bin kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki politikasını protesto ederek istifa çağrısı yaptı.

İsrail’in dört bir yanında hükümet aleyhinde protestolar devam ediyor. Başkent Tel Aviv’de bir araya gelen yaklaşık 100 bin kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki politikasını protesto etti.

Erken seçim çağrısında bulunan kalabalık, esir anlaşmasının kabul edilmesini talep etti. İsrail bayrakları ve hükümet aleyhinde sloganların yer aldığı pankartlar taşıyan İsrailli göstericiler, Netanyahu hükümetini istifaya çağıran sloganlar attı.

Müdahale edildi!

İsrail polisin göstericilere müdahale etmesinin ardından yaşanan arbedede yere düşen 2 kadına sağlık görevlileri tarafından müdahale edilirken, bir göstericinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Protestocular farklı noktalarda ateş yaktı.

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