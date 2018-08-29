100 bin konutluk dev kampanya

Bugün başlatılan ve ilk adımda 100’den fazla projede 100 bin konutu kapsayan “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile sektör temsilcilerinin katılımı ile kamuoyuna açıklandı. Kurum, 31 Ekim’e kadar sürecek olan kampanyanın detaylarını şöyle açıkladı:

ALTIN VE DÖVİZ DEĞERİNİ KORUYACAK

Eğer 500 bin liraysa buna yüzde 10 indirim yapılacak, 450 bin liraya fiyat inecek. Yüzde 10 minimum peşinat alınacak. Ancak bu peşinatla alakalı, bugün bu diyelim ki, dövizle yatırımını değerlendiren veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu, altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize artış geldi, altına artış geldi bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Buradaki artışın tamamen birebir yansımasının verdiği peşinat kadar yansımasını daire bedelinden düşülecek.

İKİ ARA ÖDEME YAPILACAK

12. ve 24. aylarda yüzde 15’lik ara ödemeler söz konusu. Geriye kalan 120 aylık tutar için ise aylık 0,98 vade farkıyla yüzde 60’lık kısım için banka ve kefil olmadan yüklenicilerimiz, idarelerimiz kendi bünyesinde kredilendirme yapacaklar. Bu da dairenin totaline baktığınızda yaklaşık yüzde 84 vade farkına geliyor. Yani bugün faiz oranlarının yüzde 2’lerde olduğunu düşünürseniz çok büyük bir fedakârlık var.

KAMPANYADA ZAM YAPAN YANDI

Kampanyaya katılan konutlarda hiçbir fiyat sınırlaması söz konusu değil. Ancak şunun takibini yapacağımızı buradan yine vatandaşlarımızın bilmesini isteriz. ‘Kampanya başladı fiyat artıralım, satıldı fiyat artıralım’ söz konusu değil. Bugünkü şartlar ve fiyatlar neyse, bu şartlar ve fiyatlarda yüklenicilerimiz bunu gerçekleştirecek. Bunun takibini de biz inşallah yapacağız. Fiyat konusunda bir limit yok.

FAİZ ALIM MALİYETİNİ KATLIYOR

Uzmanlara göre faize endeksli konut kredisiyle ev sahibi olanlar için borcun tamamı büyük bir yük oluyor. Bugün 500 bin liralık bir daireyi satın almak için bankadan 400 bin lira kredi çekilmesi gerekiyor. Şu anda faiz oranları yüzde 2,2 seviyesinde seyrediyor. 400 bin TL kredi çekenler bankaya 10 yıllık vadede 1.140 bin lira ödemek zorunda kalıyor. Evin toplam maliyeti 100 bin lira peşinatı da dahil ettiğimizde 1 milyon 240 bin liraya ulaşıyor. Bu da büyük bir külfet demek. Faiz girdabına girenlerin bir ev sahibi olayım derken iki ev parası ödemek zorunda kalması ise sadece ve sadece faizden geçinen bankaları sevindiriyor.

EMLAK BANKASI HİZMETE GİRECEK

Murat Kurum, Emlak Bankası’nın kurulmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatarak, “İthal ikameli malların yerli üretimde katkı sağlaması adına bankaca çalışma yaptığımızı, yine Emlak Bankası ile sektöre ve gayrimenkul ile alakalı işlere destek olmak adına ithal malların burada üretilmesini sağlamak adına hızlı bir kuruluş süreci işletiyoruz. İnşallah bunu da çok kısa zamanda kurup hem vatandaşlarımızın faydalanacağı hem de sektörün faydalanacağı bir banka olması yolunda hızlı adımlarımız var, inşallah yılsonuna da bu süreci tamamlayacağız” dedi.

300 BİN DOLAR DÜZENLEMESİ YAKINDA

Yabancıların mülk alarak vatandaşlık hakkı elde etmesi konusundaki çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Kurum, “Buna ilişkin bir çalışma var. Süreç içerisinde detaylar belli olabilir. Şu anki şartlar belli. Detayları ileriki süreçte ilgili bakanlıklarımızca açıklanır. Buna ilişkin en azından hizmetin hızlandırılması noktasında ilgili bakanlıklarımız çalışıyor. Biz de sektör olarak takibini yapıyoruz” dedi.

ÜÇ BAŞKAN DA ‘ÖNCE ÜLKEMİZ’ DEDİ

Toplantıya katılan sektör temsilcilerinin çatı örgütleri KONUTDER, GYODER ve İNDER’in başkanları bugüne kadar düzenlenen her kampanyada önceliklerinin ülkenin ekonomisi olduğuna vurgu yaptılar. Ön sunumda kısa bir açıklama yapan İNDER Başkanı ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Bu kampanyayla şunu gösteriyoruz ki, her şey kâr değil, vatandaş bu imkanlardan faydalanarak hiçbir dönemde olmadığı kadar ucuz konuta sahip olacak. Bu tabii sayı ve zamanla sınırlı, ekim sonunda bitecek bir kampanya. Kampanya başladığı gün itibariyle hiçbir zam yapılmayacak. Firmalar fiyatlar üzerine fark koymayacak” dedi. Bu kampanyayla vatandaşların dövizdeki birikimlerini dahi gayrimenkule döndüreceğini vurgulayan Durbakayım, ‘’Vatandaş ‘paramı dövizde tutayım da sonra gayrimenkule gireyim’ demeyecek” diye konuştu.

“ÇARKLARIN DÖNMESİ ÖNEMLİ”

Sektörün daha önce olduğu gibi bugün de farklı bir kampanya ile bir fedakârlık örneği gösterdiğini kaydeden KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Türkiye ekonomisinin çarklarının dönmesi önemli. Gayrimenkul sektörünün çarklarının dönmesi önemli bu anlamda firmalarımızın yaptığı bir fedakârlıktır bu. Bankalar üzerinden yürüyen bir sübvansiyon değil. Firmalarımızın kendilerinden fedakârlık yaparak yürüttükleri büyük bir kampanya olmuş olacak. Peşinatı da çok düşük almış oluyoruz yüzde 10 gibi. Bütün değer üzerinden yüzde 10 gibi bir indirim yapmış oluyoruz. Burada temel maksat Türkiye’ye güven vermek. Biz bunu geçmişte de çok yaptık. Bunlarla konut sektörünün dinamizmini bütün Türkiye’ye yansıtmış oluyoruz” diye konuştu. Elmas, “Biz beraberliğimizi bütünlüğümüzü muhafaza edebilirsek, korkmazsak, geleceğe dair endişe duymazsak ki biz işadamları duymuyoruz milletimizin de duymaması lazım” mesajını verdi.

“BU RAKAMLAR BİR DAHA BULUNMAZ”

İş birliği, güç birliği kampanyaları gerçekten de hem vatandaş, hem sektör açısından önemli avantajlar içeriyor. Sektörde ciddi bir hareketlilik, ekonomide pozitif bir hava oluşturuyor. Son dönemde döviz kurunda yaşanan artışla birlikte yükselen maliyetlerin birçok projeyi etkilemesine rağmen, bugün birçok firmanın fiyatları sabit tutmasından dolayı, bu kampanya vesilesiyle konut alanların kazançlı çıkacağına inanıyorum. Ev sahibi olmak isteyenler bu fırsatı değerlendirmeli çünkü yeni başlayacak projelerde bu fiyatlarla satış yapmak mümkün olmayacak. Bu arada, KDV ve tapu harçlarında indirim konusunda yaptıkları düzenlemelerden dolayı kamu yöneticilerine teşekkür ediyorum. Tüm bu düzenlemeler ve faiz oranlarının neden olduğu etkinin, sektörümüze büyük ivme kazandırdığı bir gerçek. Konut alıcısı için bu rakamlar çok önemli. Özellikle bu indirim oranlarının kalıcı olması yönünde kamudan beklentilerimiz devam ediyor.

Kampanyaya katılan Emlak Konut GYO projeleri

PATRONLAR UYARIYOR: “BU FIRSATI KAÇIRMAYIN”

Altan Elmas / Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Sur Yapı olarak bin konutluk portföyle İstanbul ve Bursa’da yer alan 15 projede biz de kampanyaya elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. Her projemizde farklı detaylar olabilir ama 15’inde de kampanya şartlarını uyguluyoruz ve dükkânlarımızda, ofislerimizde, bitmiş ve bitmemiş konutlarımızda ya da bitmeye yakın konutlarımızda hepsinde uyguluyoruz. Çok büyük bir fırsat var. Elbette ki bütün stoklarımızda sınırlı değil. Hepsi belli projelerde ve adetlerde belirledik çünkü tamamını böyle satma şansımız yok. Bu anlamda halkımızın bunu değerlendirmesini talep ediyoruz. Sur Yapı’dan 28 bin 170 lira peşinat ile konut sahibi olmak mümkün.

İnanç Kabadayı / Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Son iki yıl içerisinde KONUTDER- GYODER ve İNDER’in girişimleri ile Emlak Konut GYO’nun önderliğinde düzenlenen tüm kampanyalara katılarak, hem sektörün, hem tüketicinin hem de ülkemizin kazanması için katkıda bulunduk. ‘Türkiye için kazanç vakti’ kampanyası çerçevesinde de şu anda inşaatları devam eden Kordon İstanbul projesi ile Cern projesinin yanı sıra anahtar teslim avantajı olan Batışehir projelerinde sınırlı sayıda dairemizi satışa açtık. Ümit ediyorum ki, KDV ve tapu harcı avantajları da dikkate alındığında böyle bir fırsattan konut ihtiyacı olan ve yatırım planı olan herkes istifade eder.

Timur">Erden Timur / NEF Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’de banka kredisiyle ev almanın maliyetli hale geldiği bir dönemde böyle bir kampanyanın başlatılması önemli. Oldukça ince çalışılmış kampanya detayları sayesinde ümit ediyorum, evini ilk kez alacaklar için önemli bir fırsat oluşturuldu. Biz de, bu fırsata üç projemizle katılma kararı aldık. Bankalardaki faiz oranlarının yüksek olduğu bir dönemde bu tür alternatif fırsatların oluşturulması oldukça önemli. Tüketicinin de buna doğru eğildiğini görüyoruz. Bu dev kampanya da bankasız satış seçeneğini daha da cazip hale getirmiş oldu.

Mehmet Babacan / Babacan Holding Ceo’su

Sektörümüzün yılın son çeyreğine doğru Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyin önderliğinde bir kez daha gövdesini taşın altına koymuş olmasını önemsiyorum. Bu kampanyaya biz de anahtar teslimine hazırlandığımız Babacan Premium ve inşaatı devam eden Port Royal projelerindeki toplam 100 daire ile katılıyoruz. Alıcılarına büyük avantajlar sağlayacak bu kampanyanın sonunda bizler büyük bir fedakârlıkta bulunmuş olacağız.