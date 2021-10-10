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Aktüel 100 bin kişilik yemek dağıtıldı! Sel felaketinde ölenler için mevlit okutuldu
Aktüel

100 bin kişilik yemek dağıtıldı! Sel felaketinde ölenler için mevlit okutuldu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu sele kapılarak yaşamını yitirenler için Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD) tarafından mevlit okutuldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 15:28:00 -
100 bin kişilik yemek dağıtıldı! Sel felaketinde ölenler için mevlit okutuldu

Derneğin ilçedeki aşevinde düzenlenen mevlide vatandaşlarının yanı sıra Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık da katıldı. Mevlidin ardından vatandaşlara yemek ve helva ikram edildi. YENİAD Derneği Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Serenli, sel felaketinin ardından ilçede kurdukları aşevinde 55 günde 100 bin kişilik yemek dağıttıklarını anlatarak “Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin. Allah bütün yitirdiklerimize rahmet eylesin” dedi.

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