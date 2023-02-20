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Dünya 100 bin İsrailli Netanyahu’ya karşı sokakta
Dünya

100 bin İsrailli Netanyahu’ya karşı sokakta

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı çıkan on binlerce kişi, gösterilerin 7. haftasında da sokaklara çıktı. Başta Tel Aviv olmak üzere, Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 14:15:00 -
100 bin İsrailli Netanyahu’ya karşı sokakta

Önceki haftalarda olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv’de 100 bini aşkın protestocu Kaplan Caddesi’ndeki Hükümet Kompleksi önünde toplandı. Göstericiler, Netanyahu’nun Başbakanlığı aleyhinde, İngilizce “Suç Bakanı” (Crime Minister) yazılı pankartlar ile koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı partileri eleştiren dövizler taşıdı.

Tel Aviv’deki bir grup protestocu, hükümetin planladığı yargı düzenlemesine karşı İsrail’in Bağımsızlık Bildirgesi’nin yazılı olduğu büyük pankart taşıdı. İsrail’in farklı sivil toplum örgütlerinden ve çeşitli sektörlerden temsilciler meydanda kurulan sahnede demokrasi yanlısı konuşmalar yaptı. Önceki başbakan ve muhalefetteki Yeş Atid partisinin lideri Yair Lapid de gösterilere Netanya kentinde katıldı.

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