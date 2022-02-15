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Sağlık 100 bin besin içinden sadece bu 12’sinin faydası daha fazla
Sağlık

100 bin besin içinden sadece bu 12’sinin faydası daha fazla

ABD’li bilim adamlarının yaptığı çalışmada 100 bin besinin ham maddesi araştırıldı ve 12 besinin diğer besinlere oranla, insan sağlığına faydasının daha fazla olduğu tespit edildi. Peki besin değerleri yüksek yiyecekler nelerdir? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2022-02-15 17:28:00 -
100 bin besin içinden sadece bu 12’sinin faydası daha fazla

ABD’li bilim adamlarının yaptığı çalışmada 100 bin besinin ham maddesi araştırıldı ve 12 besinin diğer besinlere oranla, insan sağlığına faydasının daha fazla olduğu tespit edildi. Peki besin değerleri yüksek yiyecekler nelerdir? 

1- KIRMIZI LAHANA

Salataların vazgeçilmesi kırmızı lahana, kan değeri düşüklüğünün giderilmesi için tavsiye edilen besinler arasındadır.

2- BADEM

Kalp ve damar sağlığına iyi geldiği bilinen badem, içerdiği mono yağ asitleri bakımından da uzmanların, diyabet hastalarına tavsiye ettiği besinlerden biridir. 

3- MANDALİNA

Turunçgillerden olan mandalina, cilt sağlığına oldukça faydalıdır. Bununla birlikte hoş aroması sayesinden parfüm sektöründe de kullanılır. 

4- CHİA TOHUMU

Chia tohumu, lif bakımdan oldukça zengin bir besin kaynağıdır. İçerdiği linolenic vitamini insan vücuduna enerji desteği sağlarken aynı zamanda virüslere karşı bağışıklık sitemini korur.

5- BEZELYE

Bezelye insan vücudunun günlük ihtiyaç duyduğu K vitaminin yüzde 44’ünü karşılar. Düşük kalorili karbonhidrat içerdiğinden, diyetisyenlerin kilo vermek için önerdiği besinler arasında yer alır.

6- FESLEĞEN

Fesleğen bağırsaklarda mantar oluşumunu engeller. Harika kokusu ve güzel tadıyla birçok yemekte sos olarak kullanılır. Ciltteki kırışıklıkları önleyen fesleğenin, strese de iyi geldiği söylenir.

7- PEMBE GREYFURT

Pembe Greyfurt kronik hastalıklardan vücudu korumada etkili bir besin kaynağıdır. Özellikle kış aylarında vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmesi tavsiye edilen meyvelerden biridir.

8- ACI BİBER

Acı biber, doğada bulunan etkili ağrı kesicilerden biri olarak bilinir. Sindirimi kolaylaştıran acı biberin aynı zamanda iştah açıcı özelliği de vardır.

9- UZUN SAPLI BROKOLİ

Uzun saplı brokoli, yumurtalık ve sperm sayısını artırır. Ayrıca zengin lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi verir.

10- ISPANAK

Ispanak; magnezyum, folat ve A vitamini bakımından zengindir. Beyin, kemik ve diş gelişimine katkı sağlayan ıspanağın, aynı zamanda depresyon gibi ruhsal durumlara da iyi geldiği söylenir. 

11- SU TERESİ

Vücudun kükürt ihtiyacını karşılayan su teresi, çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilir. Ayrıca su teresi, cinsel rahatsızlıklar yaşayan bireylerin tüketmesi gereken besinlerin başında gelir.

12- KABAK ÇEKİRDEĞİ

Bitki kökenli kabağın çekirdekleri demir deposudur. Uykusuzluğa iyi geldiği bilinen kabak çekirdeği, düzenli kilo vermede yardımcı olan gıdalar arasında gösterilmektedir.

 

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