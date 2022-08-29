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Ekonomi 100 bayi incelemeye alındı! Akaryakıtta büyük vurgun
Ekonomi

100 bayi incelemeye alındı! Akaryakıtta büyük vurgun

Sabah yazarı Dilek Güngör, bazı akaryakıt istasyonlarının sahte fatura vurgunu yaparak devleti milyarlarca lira zarara uğrattığını ve deşifre edilen 300 kadar bayinin mühürlendiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 10:43:00 -
100 bayi incelemeye alındı! Akaryakıtta büyük vurgun

Sabah yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi’nin bin 100 bayiyi incelemeye aldığını yazdı ve şunları yazdı:

Sahte fatura kesip devleti milyarlarca lira zarara uğratan bayi-dağıtıcı ağından sonra sıra komisyon karşılığı bu bayilerden fatura alan inşaat ve hafriyat firmalarına gelecek. Bunlarla ilgili incelemenin de başlatıldığı öğrenildi. Akaryakıtta sahte fatura oyununda bayi ve dağıtıcılar birçok yöntem kullanıyor. Dağıtıcı firmalar aracılığıyla üretilen sahte faturalar bayiler üzerinden piyasaya sürülüyor. Dağıtıcılardan yasal olarak temin edilen akaryakıtın faturası giderlerini yüksek göstermek isteyen son kullanıcılara komisyon karşılığı satılıyor. Akaryakıt da faturasız şekilde kayıt dışı piyasaya sürülüyor. Kayıt dışı temin edilen akaryakıta sahte faturayla yasal görünüm kazandırılıyor. Yazarkasalara müdahale edilerek kayıt dışı akaryakıt satışları siliniyor.

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