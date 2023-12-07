10 Yunan adasıyla ilgili son dakika kararı! Erdoğan ve Miçotakis anlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra komşu Yunanistan’a önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Atina’da resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi. İki lider görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenleyerek yeni döneme ilişkin mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

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Tekrar Atina'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mevcut olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Kuruluş bildirgesinde ifade edildiği üzere yılda en az bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmeden iki ülke içinde hayırlı olacağını düşünüyorum.

2021 yılında oluşturulan Ortak Eylem Planı'nda oluşturan planların sonuç vermesi memnun edici. Turizm ve kültürel alan ilişkileri geliştireceğiz. Ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldık.

Ege ve Doğu Akdeniz'de tutumlarımız hakkında da görüş alışverişinde bulunduk, dışişleri bakanlarımızın kararlı bir şekilde çalışmalarını istedik.

Terörle mücadeleyi de ele aldık. Özellikle Lavrion Kampı'nın kapatılmasını memnuniyetle karşıladık.

MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarından satır başları:

Önceki aylarda aramızdaki ilişkiyi tekrar canlandırmaya karar verdik. Önceki görüşmelerimizde atacağımız adımlar konusunu konuştuk. Ekonomi, ufak ölçekli birimler ve ikili ticaretin artırılması hedefini konuştuk. Göç konusunda da çok önemli bir sonuç elde ettik. Polis ve sahil güvenliğinin iş birliği sayesinde gelişen bu ilişkiler gelecekte daha da ilerleyecektir.

Yunanistan'ın Türkiye'yi AB sürecinde sağlayacağı destek konusunu da ele aldık. Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN YUNAN ADALARINA VİZESİZ SEYAHAT DÖNEMİ

Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık. Vize meselesinde Türk öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler arasında muaf meselesini de ele aldık. 10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karar olarak ele aldık. Zaman uygun olduğunda kıta sahanlığı ve deniz sahası meselelerini de konuşmaya hazır olacağız.

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