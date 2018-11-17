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10 yıldır her yerde aranan 'Kabus' enselendi

Mersin'de hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan 'kabus' lakaplı A.B. sahte kimlikle yakalandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:16
10 yıldır her yerde aranan 'Kabus' enselendi

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 13 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ve 10 yıldan bu yana aranan A.B.'nin (33) sahte kimlikle ilçe merkezinde bir adreste gizlendiği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin kaldığı adresi tespit eden polis, düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. 

Sahte kimlikle yakalanan 'kabus' lakaplı zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 14:16
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