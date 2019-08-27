10 yıl sonra ölünce bulundu Adıyaman’da 10 yıl önce kaybolan 65 yaşındaki vatandaş, Gaziantep’te ölü bulundu.

Adıyaman’da 10 yıl önce kaybolan 65 yaşındaki vatandaş, Gaziantep’te ölü bulundu.

Olay, geçen hafta Burç Ormanı’nın arkasındaki GASKİ’ye ait su deposunun yanında meydana gelmişti. GASKİ çalışanları, su deposunun yanında erkek ceset bulmuştu. Ceset olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıp, otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı morguna konulmuştu.

Üzerinden kimlik bilgileri çıkmayan şahsın cenazesinden örnekler alınarak, DNA testi yapıldı. Şahsın DNA’sı Kayıp Şahıslar Bürosu’nda kaydı bulunan Mehmet Balaban ile eşleşti. Bunun üzerine Yeşilkent Mezarlığı morguna gelen Mehmet Balaban, cenazeyi teşhis etti. Cenazenin babası Hüseyin Balaban’a ait olduğunu teşhis eden Mehmet Balaban, büyük şok yaşadı. Balaban’ın çocuklarının Adıyaman Besni’de yaşadıkları, babalarını 10 yıldır göremedikleri ortaya çıktı. Morgdan alınan Balaban’ın cenazesi defnedilmek üzere Besni’ye götürüldü.

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