10 yıl önce 2 milyon 620 bin liraya yapılmıştı, kullanılamadan hurda oldu

Aydın’da dönemin belediye başkanı İlhami Ortekin tarafından 2007 yılında temeli atılıp 2 milyon 620 bin liraya mal edilerek 28 Şubat 2009 tarihinde yerel seçimler öncesi açılışı yapılan Pınarbaşı-Aytepe teleferiği kullanılamadan çürüdü. Yanlış bir yatırım olarak değerlendirilen ve ekonomik bulunmayan teleferik projesi ile birlikte Aydın halkının milyonlarca lirası çöpe gitti.

Aydın Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, 10 yıl önce açılışı yapılan ve bugüne kadar değişik nedenlerle neredeyse kullanılamayan teleferiğin hem içinde bulunduğu durum hem, ekonomik olmaması hem de halk tarafından rağbet görmemesi nedeniyle kullanılamayacağını söyledi.

Göreve gelişinin ilk 100 günlük değerlendirmesinde Aydın’ın milyonlarının heba olduğu bu yatırımla ilgili değerlendirmede de bulunan Başkan Fatih Atay, “Göreve geldikten sonra Efeler Belediyemize ait olan bu teleferikte de incelemeler yaptırdık. Başta güvenlik olmak üzere çeşitli sıkıntılar bulundu. Bu nedenle açılması düşünülmüyor” dedi.

“10 yıl önce de Aydın için uygun bir yatırım olarak görülmemişti”

2009 yılı yerel seçimleri öncesinde dönemin Belediye Başkanı İlhami Ortekin tarafından yaptırılan Pınarbaşı-Aytepe teleferik hattının 10 yıl önce belediyeye aylık maliyeti 20 bin TL olarak hesaplanmıştı. 2007 yılında temeli atılan 28 Şubat 2009 tarihinde yerel seçimler öncesi dönemin Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Belediye Başkan adayı İlhami Ortekin tarafından açılışı yapılan Pınarbaşı-Aytepe teleferiği kullanılmadan atıl bir tesis olup çürümeye terk edildi.

563 metre hat uzunluğu olan, 172 metre yüksekliğe sahip Pınarbaşı- Aytepe teleferik hattında, 5 adet 6’şar kişilik kabinlerle aradaki mesafenin 5 dakikada kat edilmesi hedefleniyordu. Saatte 432 vatandaşın taşınılmasıhedeflenen teleferiğe binen kimse olmadı ve Aydın’ın milyonları heba oldu.