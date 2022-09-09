10 yataklı entegre ilçe hastanesi yaptırılacak
Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Çamlıdere İlçesi 10 yataklı entegre ilçe hastanesi yapım işi için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ankara Çamlıdere İlçesi 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale Ankara İl Sağlik Müdürlüğü Numune Hastanesi Yerleşkesi D Blok Zemin Kat Toplanti Salonu’nda 03.10.2022 günü saat 10:00’da yapılacak. Hastane, yer tesliminden itibaren 540 (BeşYüzKırk) takvim günü içerisinde bitirilerek hizmete alınacak.
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