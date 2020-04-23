10 yaşındaki Umut evini süslemek için Türk bayrağı ve balon istedi

Bilecik’te, 4’üncü sınıf öğrencisi Mustafa Umut Orhan’ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla evlerini süslemek için Türk bayrağı talebini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

Korona virüs Kovit-19 tedbirleri kapsamında gününü Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesindeki evlerinde geçiren Mustafa Umut Orhan (10), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlık yapmak istedi. Evlerini süslemeye karar veren Umut, babası Mehmet Orhan’ın işte olması, annesi Melda Orhan’ın da küçük kardeşi Utku’yu bırakıp dışarı çıkamadığı için Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini arayarak Türk bayrağı istedi. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, kırtasiyeden aldıkları Türk bayrağı, bayrak desenli balonlar ve süslemeleri, Umut’a teslim etti. Umut, annesiyle birlikte evlerinin camlarını bayraklarla ve balonlarla süsledi.

"Oğlumla 112’yi arayarak oğlumun bayrak talebini ilettim"

Anne Melda Orhan, Korona virüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamadığını belirterek, ’’Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Oğlum evi süslemek istedi. Eşimin işte olması sebebiyle, bizde dışarıya çıkamadığımız için oğlumla 112’yi arayarak oğlumun bayrak talebini ilettim. Kısa sürede bayraklar ile süslemeleri getirdiler. Oğlumun bu mutlu gününü daha mutlu ettiler’’ dedi.

"21.00’da balkona çıkıp İstiklal Marşını sevinçle okuyacağım"

Evinin süsledikten sonra, İstiklal Marşını okuyan Mustafa Umut Orhan ise, bugün kendisinin ve arkadaşlarının mutlu günü olduğunu ancak Korona virüs tedbirlerinden dolayı bayramlarını evde kutlayacaklarını ifade ederek, bayrak getiren amcaları ile birlikte evi süslediklerini, akşam saat 21.00 de balkona çıkıp İstiklal Marşını sevinçle okuyacağını söyledi.