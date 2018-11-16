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10 yaşındaki kız sapığı böyle pişman etti!

Rusya'da 10 yaşındaki bir kız çocuğu, sokakta kendisine saldıran sapığı uzaklaştırmak için karete derslerinde aldığı becerileri kullandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası soruşturma başlatan polis, saldırganı kısa süre içinde yakaladı.

16 Kasım 2018 Cuma 15:50

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan Lesosibirsk kentinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu, sokakta çok az insanın olduğu karlı havada kendisine saldıran 43 yaşındaki bir pedofili uzaklaştırmak için karate becerilerini kullandı.

10 yaşındaki kıza saldırdı

Rusya'da karlı havanın hakim olduğu Lesosibirsk kentinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu, okuldan sonraki karate dersine gittiği sırada 43 yaşında bir adamın saldırısına uğradı. Polisten gelen açıklamaya göre, pedofili adam kızın üzerine atlayıp yüzüne birçok kez vurdu, kıyafetlerini çıkarmasını istedi.

Küçük kız karete derslerinde aldığı eğitimi kullandı

Küçük kız saldırganı uzaklaştırmak için karate becerilerini kullanırken yaşanan boğuşma yoldan geçen bir kadının dikkatini çekti. Kadın duruma müdahale edince küçük kız olay yerinden kaçtı. Saldırgan tekrar peşinden gitmesine rağmen küçük kız olayı küçük yaralarla atlatıp yetkililere haber verdi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, saldırganı kısa sürede yakaladı.

Saldırgana tekme attı

Saldırının görüntüleri ise YouTube'da yayınlandı. Videoda küçük kızın saldırgana tekme atma girişiminde bulunduğu görülüyor.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 15:50
  1. rusya
  2. küçük kıza saldırı

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