10 yaşındaki çocuğu eve kitledi! Mahkeme kararı elinde olan baba isyan etti

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Ankara'da yaşayan Salih Aksoy, boşandığı eşinden olan 10 yaşındaki çocuğunu mahkeme kararı ile birlikte 1 aylığına yanına almak için çocuğun annesi ile yaşadığı eve geldi. Anne çocuğu babasına vermemek için onunla birlikte kendisini içeri kilitledi. Yanında polis ve icra memurları ile dışarıda kalan baba yaşananlara "Bu bir insanlık ayıbıdır" diyerek isyan etti.

'Yetkililer bu rezilliği görsünler'

Annesi tarafından babasından kopartılan 10 yaşındaki çocuk, iddialara göre kendisini odaya kilitledi. Anne de evin kilidini kırınca baba Aksoy, emniyet güçlerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve icra memurları kapıyı kırma yetkileri olmadığını söyledi. Elinde mahkeme kararı olmasına rağmen çocuğunu göremeyen baba Aksoy, "Bu bir insanlık ayıbıdır." diyerek yaşadıklarına şu sözlerle isyan etti:

"Bakanlar ve milletvekilleri çocukları haczederek onların özgürlüklerini alan bu sistemi görsünler. 4 saattir buradayım. Mahkeme kararına göre gelmeme rağmen, çocuğumu alamıyorum. Benim çocuğum bir odaya hapsedildi. Oda kilitli ve anahtar da dışarıdan kırılmış. Şuan da çocuğumun can güvenliği yok. Hayatından endişe ediyorum. Polis ve icra memurları müdahale edemeyeceklerini söyledi.Yaşadığım bir insanlık ayıbıdır."