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10 Temmuz koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Temmuz koronavirüs bilançosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 20:05:00 -
10 Temmuz koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, son koronavirüs rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı." dedi.

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