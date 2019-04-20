10 sınıf arkadaşını öldürmek için plan yapan iki öğrenci yakalandı

ABD'de 10 sınıf arkadaşını liste yaparak öldürmeyi ve onları gömmeyi planlayan 14 yaşındaki iki kız öğrenci gözaltına alındı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Avon Park bölgesinde 14 yaşındaki iki kız öğrenci, okul arkadaşlarından 10'unu öldürmek için hazırlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alındılar

Highlands County okul yönetiminin yayınladığı bildiride ise, "Bir öğretmen, iki kız öğrencinin sınıf arkadaşlarına zarar verebileceği ile ilgili bir plan hakkında uyarılmasının ardından iki öğrenci gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı. Öğretmen tarafından verilen ifadede ise iki kız öğrencinin davranışlarında tuhaflık sezinlenmesi üzerine yapılan aramada kızların defterlerinde 10 öğrencinin listesi ve silah çizimlerinin yer aldığı kaydedildi.

Highlands County Şerif Ofisi de öğretmenin verdiği bilgi ışığında iki kız öğrencinin cinayet işlemek için komplo kurmakla suçladığını aktardı.