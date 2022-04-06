10 Numara köfte yapmanın sırları – bursa köftesi tarifi nasıl yapılır?

Bursa köftesi tarifi

Malzeme listesi

500 gram kıyma

1 paket karbonat

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yarım bardak su

1 su bardağı galeta unu yada bayat ekmek

1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet soğan

Bursa köftesi tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak 1 paket karbonatı su bardağının içerisine dökün ve üzerine 1 tatlı kaşığı limon ve yarısına kadar su ekleyip karıştırın. 500 gram kıymayı bir kase içerisine alın ve üzerine karbonatlı suyu boşaltın. Kıyma suyu çekene kadar elinizle yoğurun. Üzerine 1 su bardağı galeta unu yada ufalanmış bayat ekmek ekleyin ve yoğurun. Üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ilave edin ve yoğurmaya devam edin. Streçle kapatın ve 1 gün dolapta bekletin. Dinlenen kıymalı harcın içerisine 1 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı ilave edin ve yoğurun. Döküm bir tavayı ısınması için ocağa alın. Ardından kıymalı harçtan pinpon topu büyüklüğünde parçalar alın ve hafif ince olacak şekilde üzerine bastırın ve şekil verin. Sonrasında köfteleri ısınmış olan tavanın üzerinde iki tarafıda kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.